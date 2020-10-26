В Приморье автоматически продлят меры соцподдержки

В Приморском крае автоматически продлят социальные выплаты, для получения которых требовалось периодическое переоформление.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное Министерство труда и социальной политики.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

«В списке — ежемесячные пособия на первенца, краевые ежемесячные пособия на детей до 16 лет, по рождению третьего (последующего) ребёнка, региональные доплаты к пенсии, выплаты и компенсации по закону о многодетных семьях», — заявили в ведомстве.

Действие жилищно-коммунальных субсидий продлили до 1 января 2021 года. До 1 января действие субсидий, как и других мер соцподдержки в сфере ЖКХ, не будет приостановлено, если у получателя возникла задолженность.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.