Юрист дал рекомендации по приобретению залогового автомобиля

Директор юридической компании Евгений Неволин дал рекомендации по приобретению залогового автомобиля.

В беседе с Life.ru он посоветовал вычёркивать из договора пункт, согласно которому клиент не имеет претензий к качеству и состоянию машины, а реальное состояние транспорта совпадает с указанным в документах.

По словам эксперта, при наличии такого пункта вернуть автомобиль будет практически невозможно.

«Согласно закону России «О защите прав потребителей», покупатель может отказаться от исполнения договора купли-продажи технически сложного товара и потребовать возврата уплаченной за него суммы при обнаружении существенного недостатка. Но доказать, что этот недостаток существенный, можно только через экспертизу», — отметил Неволин.

По его словам, если машина далеко не новая, то задача десятикратно усложняется. Если же в договор включён пункт, по которому клиент точно знал, что именно приобретал, то дело может растянуться на пару лет, пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.