Школам в Свердловской области рекомендовано продлить каникулы до двух недель

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что решил рекомендовать продлить осенние каникулы в школах региона до двух недель.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Свердловской области я принял решение рекомендовать продлить осенние каникулы ещё на неделю», — написал он в своём Instagram.

По его словам, окончательное решение примут власти на местах.

«Однако я считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса», — добавил он.

Куйвашев отметил, что вузам и образовательным организациям рекомендовано по максимуму перейти на дистанционное обучение с 27 октября.

«Спортивные мероприятия в закрытых помещениях теперь будут проходить без зрителей», — рассказал он.

Кроме того, сообщил губернатор, продляются остальные ограничения, в частности режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Согласно оперативным данным на 26 октября, в Свердловской области за сутки выявили 281 случай заболевания коронавирусом.

23 октября в региональном оперштабе заявили, что в Свердловской области вместе с началом школьных каникул введут дистанционный режим обучения в колледжах и техникумах.