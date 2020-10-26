Эксперт назвала возможное последствие коронавируса для детей

Заболевание детей коронавирусной инфекцией грозит проблемами с фертильностью, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на круглом столе ОНФ.

Эксперт призвала наблюдать за детьми, перенёсшими вирус в любой форме.

По её словам, обследования показали снижение когнитивных функций после перенесённого COVID-19 у 30%.

«На самом деле у мальчиков после перенесённой коронавирусной инфекции происходит серьёзное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — цитирует Намазову-Баранову РИА Новости.

Ранее в РАН опровергли предположение о том, что учащиеся школ являются активными разносчиками коронавируса. Там отметили, что это взрослые инфицируют детей, а не наоборот.