В УМВД Твери отчитались о работе по контролю за соблюдением масочного режима

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В Твери полиция продолжает контролировать соблюдение масочного режима, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.
В УМВД Твери отчитались о работе по контролю за соблюдением масочного режима
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Как рассказали tverigrad.ru в ведомстве, всего на данный момент в городе выявлен 31 нарушитель.

«Трое из них — индивидуальные предприниматели. В основном нарушения выявляются сотрудниками полиции в торговых точках. Все дела об административных правонарушениях переданы для рассмотрения в суды. Работа по выявлению подобных правонарушений продолжается», — уточнили в УМВД.

Нарушителей масочного режима привлекают к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Помимо полиции, за соблюдением масочного режима следят сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.

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