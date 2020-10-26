На Ставрополье рассказали о ходе прививочной кампании против гриппа

Участие в прививочной кампании против гриппа приняли более 595 тыс. жителей Ставропольского края, что составляет треть от плана, сообщили в Минздраве региона.

Об этом пишет newstracker.ru.

Всего в регион поступило 836 тыс. доз вакцины от гриппа, 300 тыс. из них — для детей и беременных.

Прививки уже успели сделать более 400 тыс. взрослых, а также 200 тыс. беременных и несовершеннолетних.

«До конца года на Ставрополье планируется привить не менее 1,5 млн жителей региона. В первую очередь это дети, студенты, беременные женщины, работники ряда организаций из группы риска», — заявили в министерстве.

Вакцинацию проводят в поликлиниках и школах.

Как передавала ранее НСН, мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали более доступными.