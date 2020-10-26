В Ленобласти проведут санобработку учебных заведений

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Во время школьных каникул в Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко проведут санитарную обработку зданий учебных учреждений.
В Ленобласти проведут санобработку учебных заведений
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Практика весны — первой волны COVID-19 — показала, что массовые санитарные обработки имели свой эффект. Также по строгой схеме контроля, отработанной нами летом, надо организовать работу детских оздоровительных лагерей», — пояснил Дрозденко.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение в случае большого числа заболевших.

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