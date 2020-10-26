Гинцбург: вакцина от COVID-19 может дать защиту от иных коронавирусов

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» выразил мнение, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, вероятно, способна создать иммунитет и от других типов коронавируса.

«Возможно, (вакцина от COVID-19. — RT) может создать отчасти перекрёстный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм в данный период времени, когда очень широко распространены острые респираторные заболевания», — сказал он.

Гинцбург также рассказал, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются примерно у 15% участников исследования, а 85% привившихся переносят вакцину «без всякого для себя неудобства».

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.