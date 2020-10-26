Гинцбург: вакцина от COVID-19 может дать защиту от иных коронавирусов

Короткая ссылка
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» выразил мнение, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, вероятно, способна создать иммунитет и от других типов коронавируса.
Гинцбург: вакцина от COVID-19 может дать защиту от иных коронавирусов
  • Reuters

«Возможно, (вакцина от COVID-19. — RT) может создать отчасти перекрёстный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм в данный период времени, когда очень широко распространены острые респираторные заболевания», — сказал он.

Гинцбург также рассказал, что побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются примерно у 15% участников исследования, а 85% привившихся переносят вакцину «без всякого для себя неудобства».

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения, согласно которым переболевший COVID-19 человек может выделять вирус на протяжении 90 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить