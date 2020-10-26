В Петербурге усилили контроль за соблюдением противоэпидемических правил

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией с понедельника, 26 октября, увеличено число рейдов с участием сотрудников органов внутренних дел для установления нарушителей масочного режима.
В Петербурге усилили контроль за соблюдением противоэпидемических правил
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Сформировано 18 мобильных групп, которые проверят автобусы, троллейбусы и трамваи.

«В случае выявления в транспорте пассажиров без гигиенических масок и перчаток таким пассажирам будет выписан штраф и их обяжут покинуть салон автобуса, троллейбуса или трамвая. В метро пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать», — сказано в сообщении Смольного.

Водители и пассажиры такси тоже в обязательном порядке должны использовать маски и перчатки — за этим будут следить инспекторы ГИБДД.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить