В Петербурге усилили контроль за соблюдением противоэпидемических правил

В Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией с понедельника, 26 октября, увеличено число рейдов с участием сотрудников органов внутренних дел для установления нарушителей масочного режима.

Об этом сообщает kp.ru.

Сформировано 18 мобильных групп, которые проверят автобусы, троллейбусы и трамваи.

«В случае выявления в транспорте пассажиров без гигиенических масок и перчаток таким пассажирам будет выписан штраф и их обяжут покинуть салон автобуса, троллейбуса или трамвая. В метро пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать», — сказано в сообщении Смольного.

Водители и пассажиры такси тоже в обязательном порядке должны использовать маски и перчатки — за этим будут следить инспекторы ГИБДД.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News отметила, что носить медицинскую маску на свежем воздухе необязательно, но важно надевать её в помещениях.