«Яндекс» опубликовал статистику по выдаче данных пользователей властям

Компания «Яндекс» представила статистику по запросам от органов государственной власти, которые касаются пользовательских данных.

В компании подчеркнули, что рассматривают только те запросы, которые пришли по официальным каналам и соответствуют требованиям закона.

Согласно отчёту, с января по июнь 2020 года «Яндекс» получил 15 376 запросов, из которых отклонил 2468. В июле — декабре 2019 года поступило 14 638 запросов, из них 2410 было отклонено.

Отмечается, что в основном они касались данных с сервисов «Почта», «Паспорт» и «Такси».

IT-гигант пояснил, что законодательство стран, в которых он работает, позволяет госорганам запрашивать определённые сведения о пользователях. Например, в России такие полномочия есть у МВД, СК, прокуратуры, ФАС, ФТС, судов.

В 2019 году в пресс-службе «Яндекса» заявили, что исполнение требования о предоставлении спецслужбам необходимой информации в рамках так называемого пакета Яровой возможно без нарушения прав пользователей.