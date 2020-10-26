«Известия Hall» закрыты до решения суда за нарушение мер по коронавирусу

Роспотребнадзор Москвы приостановил до решения суда деятельность концертного зала «Известия Hall» на Пушкинской площади за нарушения мер профилактики COVID-19.

© Виталий Белоусов

РИА Новости

«По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавирусной инфекции», — сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов. Ранее стало известно, что столичный Роспотребнадзор опечатал помещения частной медицинской организации «Клинический госпиталь на Яузе» за многочисленные нарушения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.