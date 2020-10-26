В Петербурге за сутки проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19

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В Санкт-Петербурге за последние сутки на коронавирус были обследованы более 21 тыс. человек.
В Петербурге за сутки проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 663 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3514 человек. Из них 47 — в обсерваторе, 1203 — контактные, 2264 — на самоизоляции», — сообщили в администрации Петербурга.

На данный момент в городе инфицированы более 20 тыс. человек. Все они находятся под медицинским наблюдением. Всего за время пандемии заболели свыше 56 тыс. человек, выздоровели 36 тыс., умерли более 3,6 тыс. человек.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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