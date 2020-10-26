В Петербурге за сутки проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19

В Санкт-Петербурге за последние сутки на коронавирус были обследованы более 21 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 663 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3514 человек. Из них 47 — в обсерваторе, 1203 — контактные, 2264 — на самоизоляции», — сообщили в администрации Петербурга.

На данный момент в городе инфицированы более 20 тыс. человек. Все они находятся под медицинским наблюдением. Всего за время пандемии заболели свыше 56 тыс. человек, выздоровели 36 тыс., умерли более 3,6 тыс. человек.

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