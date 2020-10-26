В Нижегородской области в Дивеевской ЦРБ появилось высокотехнологичное оборудование

В Нижегородской области в Дивеевскую центральную районную больницу имени Н. Блохина поставили новое высокотехнологичное оборудование.

Прежде всего это цифровой рентгенографический аппарат стоимостью почти 11 млн рублей, передаёт ОТР.

«Это большой шаг вперёд. Это уже переход на цифру. Это возможность пересылать, не отходя от кабинета, не отходя от аппаратуры, снимки на консультацию, допустим, в областные клиники. Из средневековья мы перенеслись в более современный мир», — поделился впечатлениями главный врач Дивеевской центральной районной больницы имени Н. Блохина Вячеслав Сурусин.

Также больница получила современный аппарат УЗИ и приборы для кабинета офтальмолога. Общая стоимость нового оборудования — 13 млн рублей. По нацпроекту «Здравоохранение» в эту больницу до конца года поступят также тонометр и новый электрокардиограф.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что больницам Санкт-Петербурга предоставят дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты.