В Мурманской области за время пандемии вынесено более 4,5 тысячи штрафов

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В Мурманской области с начала пандемии вынесено более 4,5 тыс. штрафов за нарушения эпидрежима.
В Мурманской области за время пандемии вынесено более 4,5 тысячи штрафов
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nord-News.

Значительная доля из них приходится на предпринимателей, которые не соблюдают введённые из-за коронавируса ограничения, заявил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

«Я прошу контрольную группу, оперативный штаб и Управление Роспотребнадзора максимально чётко и жёстко следить за тем, как соблюдаются введённые ограничения. И, конечно, привлекать к ответственности, вплоть до, как мы говорили, закрытия тех организаций, которые не соблюдают эти ограничения. Ситуация становится тяжелее в нашем регионе с коронавирусом. И это повышенный уровень ответственности, который на всех нас лежит», — сказал Андрей Чибис.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.

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