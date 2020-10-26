В Мурманске приговор «чёрным риелторам» суд оставил без изменений

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В Мурманске судебная коллегия по уголовным делам после обжалования оставила без изменений приговор трём «чёрным риелторам».
В Мурманске приговор «чёрным риелторам» суд оставил без изменений
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Двое осужденных, признавших свою вину, ранее обжаловали решение Октябрьского суда ввиду несогласия с наказанием. Третий осужденный обжаловал приговор по основанию несоответствия выводов суда о его виновности фактическим обстоятельствам дела.

Как сообщили в прокуратуре региона, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с мнением гособвинителя об отсутствии оснований для их удовлетворения и изменения обвинительного приговора.

«Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», — резюмировала старший помощник прокурора Заполярья Анжелика Черногубова.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.

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