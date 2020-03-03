В Российской гильдии риелторов назвали распространённые случаи мошенничества с жильём

Президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.

«До сих пор можно наткнуться на ситуации, когда обманывают сирот и неблагополучные слои населения. Они в эту статистику не входят. За последние два года добавились ситуации с долями, о чём говорят нотариусы, ситуации с коллекторами, где используются доли для отъёма жилья», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, есть случаи, связанные с электронной регистрацией, которые ранее не попадали в статистику, так как это новый продукт.

Как считает Унанян, можно однозначно сказать, что число случаев мошенничества в данной сфере выросло.

Эксперт также согласился с тем, что самым распространённым способом мошенничества является утаивание одного из собственников жилья во время сделки купли-продажи.

«Скорее всего, да, поскольку большое количество людей в своё время эти квартиры не покупало, а приватизировало, и могут быть граждане, которые там незаконно выписаны или информацию о выписке невозможно проверить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские нотариусы в 2018 и 2019 годах обнаружили в несколько раз больше попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью, чем в 2017-м.

В 2019-м kp.ru сообщал, что в Тюмени вынесли приговор по уголовному делу против четырёх «чёрных риелторов».