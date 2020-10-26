Кабмин запускает новый механизм стимулирования инвестиций в регионах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске нового механизма стимулирования инвестиций, по которому регионам, направляющим средства на развитие инфраструктуры, могут списывать долги по бюджетным кредитам.
Кабмин запускает новый механизм стимулирования инвестиций в регионах
  • globallookpress.com

Об этом Мишустин рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Таким образом могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры. При этом сумма списания будет равна объёму налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет», — цитирует премьера пресс-служба правительства.

По его словам, такая мера позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в регионах.

Правила определения новых инвестиционных проектов уже утверждены, а их сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и оценки профильных ведомств.

Ранее газета «Реальное время» передавала, что Татарстан благодаря сотрудничеству с Фондом развития моногородов смог привлечь более 27 млрд рублей инвестиций, а также создать 7,5 тыс. рабочих мест.

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