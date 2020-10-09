В Татарстане рассказали об инвестициях в моногорода

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Татарстан благодаря сотрудничеству с Фондом развития моногородов смог привлечь более 27 млрд рублей инвестиций, а также создать 7,5 тыс. рабочих мест.
В Татарстане рассказали об инвестициях в моногорода
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минэкономики региона.

В настоящее время в республике семь моногородов с населением более 1 млн человек, что составляет четверть экономически активного населения.

В пяти таких городах есть территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), на площадке которых работают 82 компании-резидента ТОСЭР.

При поддержке фонда удалось реконструировать ключевые автодороги в Нижнекамске и Набережных Челнах.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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