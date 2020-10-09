В Татарстане рассказали об инвестициях в моногорода
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минэкономики региона.
В настоящее время в республике семь моногородов с населением более 1 млн человек, что составляет четверть экономически активного населения.
В пяти таких городах есть территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), на площадке которых работают 82 компании-резидента ТОСЭР.
При поддержке фонда удалось реконструировать ключевые автодороги в Нижнекамске и Набережных Челнах.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.