В России утвердили план развития водородной энергетики

Правительство России утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время открытия оперативного совещания с вице-премьерами.

«Правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России подготовило проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020—2024 годов и внесло в правительство.