В России утвердили план развития водородной энергетики
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Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время открытия оперативного совещания с вице-премьерами.
«Правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минэнерго России подготовило проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020—2024 годов и внесло в правительство.