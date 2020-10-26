В России утвердили план развития водородной энергетики

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Правительство России утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года.
В России утвердили план развития водородной энергетики
  • © РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время открытия оперативного совещания с вице-премьерами.

«Правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года. Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России подготовило проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020—2024 годов и внесло в правительство. 

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