В Минэнерго подготовили проект плана развития водородной энергетики

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Минэнерго России подготовило проект плана развития российской водородной энергетики на период до 2020—2024 годов и внесло в правительство. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
В Минэнерго подготовили проект плана развития водородной энергетики
  • © Фотохост БРИКС/ШОС
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что развитие производства и потребления водорода, а также выход России на экспортные рынки — это перспективная задача, для решения которой у российских ТЭК есть необходимый потенциал.

Сообщается, что проект плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации» на 2020—2024 годы «предусматривает совершенствование нормативной правовой базы и технического регулирования в сферах производства, транспортировки, хранения и использования водорода и метано-водородных смесей, поддержку реализации приоритетных пилотных проектов в области производства водорода, в том числе по созданию опытно-промышленных установок, проработку вопросов международного сотрудничества в сфере водородной энергетики».

Уточняется, что «разработка и конкретизация предложенных мер будет произведена после утверждения плана мероприятий».

«Работа будет организована при активном участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти: Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минпромторга России, Минобрнауки России, Минтранса России и заинтересованных организаций», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз не сможет отказаться от использования природного газа и атомной энергетики в ближайшем будущем.

По его словам, «пока переход к безуглеродной экономике не завершён, потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива».

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