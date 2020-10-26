В Москве рассказали о финансировании образовательных учреждений
- © Д. Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По официальным данным, на одного учащегося приходится от 135 тыс. до 175 тыс. рублей.
«В 2011 году правительством Москвы был изменён механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций и внедрены единые нормативные затраты, которые зависят от возраста детей и от образовательной ступени», — объяснил Ефимов.
По его словам, это позволило улучшить качество образовательного процесса, а также увеличить размер оплаты труда педагогов.
Как сообщал ранее телеканал «360», в Московской области планируют открыть два новых центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).