В Москве рассказали о финансировании образовательных учреждений

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за десять лет в столице в 2—2,5 раза выросло финансирование образовательных учреждений.
В Москве рассказали о финансировании образовательных учреждений
  • © Д. Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По официальным данным, на одного учащегося приходится от 135 тыс. до 175 тыс. рублей.

«В 2011 году правительством Москвы был изменён механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций и внедрены единые нормативные затраты, которые зависят от возраста детей и от образовательной ступени», — объяснил Ефимов.

По его словам, это позволило улучшить качество образовательного процесса, а также увеличить размер оплаты труда педагогов.

Как сообщал ранее телеканал «360», в Московской области планируют открыть два новых центра молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).

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