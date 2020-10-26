В Приморье рассказали о мерах поддержки потерявших работу

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Почти 900 заявок на получение новой востребованной специальности поступило от жителей Приморского края, потерявших работу во время эпидемии коронавируса.
В Приморье рассказали о мерах поддержки потерявших работу
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Обучение проводится за счёт государства.

По информации краевого Министерства образования, 538 подавших заявки граждан — выпускники вузов и колледжей Приморья 2020 года, 130 — сотрудники, находящиеся под риском увольнения, 224 — граждане, ищущие работу.

Как сообщала ранее НСН, в Москве более 80 молодых специалистов получили возможность трудоустроиться по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ).

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