Завершена активная фаза поиска в районе ЧП с танкером в Азовском море

Активная фаза поисково-спасательных работ в Азовском море после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» завершена, сообщил ТАСС представитель экстренных служб Краснодарского края.

«По состоянию на 08:00 мск активная фаза поисково-спасательных работ в море завершена», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошёл взрыв. Повреждений подводной части корпуса не обнаружено.

В результате ЧП трёх членов экипажа выбросило за борт, их ищут, ещё десять человек спасло проходящее мимо судно «Сириус».