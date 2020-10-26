Завершена активная фаза поиска в районе ЧП с танкером в Азовском море

Короткая ссылка
Активная фаза поисково-спасательных работ в Азовском море после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» завершена, сообщил ТАСС представитель экстренных служб Краснодарского края.
Завершена активная фаза поиска в районе ЧП с танкером в Азовском море
  • РИА Новости
  • © Морспасслужба

«По состоянию на 08:00 мск активная фаза поисково-спасательных работ в море завершена», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошёл взрыв. Повреждений подводной части корпуса не обнаружено.

В результате ЧП трёх членов экипажа выбросило за борт, их ищут, ещё десять человек спасло проходящее мимо судно «Сириус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить