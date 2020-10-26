Завершена активная фаза поиска в районе ЧП с танкером в Азовском море
- РИА Новости
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«По состоянию на 08:00 мск активная фаза поисково-спасательных работ в море завершена», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что водолазы обследовали танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошёл взрыв. Повреждений подводной части корпуса не обнаружено.
В результате ЧП трёх членов экипажа выбросило за борт, их ищут, ещё десять человек спасло проходящее мимо судно «Сириус».