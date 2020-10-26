Запатентован способный заряжаться из космоса квадрокоптер

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, который будет способен получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе.
Запатентован способный заряжаться из космоса квадрокоптер
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.

Отмечается, что излучение лазерного луча преобразуется в фотоэлектрический ток, который в свою очередь преобразуется в переменный, необходимый для движения квадрокоптера.

25 ноября 2019 года десятиклассница Мария Лозина из Королёва представила аппарат для уборки космического мусора собственной разработки на всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.

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