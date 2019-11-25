Школьница из Королёва показала аппарат для уборки космического мусора
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
«Я приехала с проектом космического аппарата для удаления космического мусора», — цитирует ТАСС Лозину.
Школьница отметила, что уже получила утвердительный ответ из патентной службы и теперь решает формальные вопросы получения патента.
Она добавила, что аппарат будет работать под контролем Центра управления полётами.
Ранее стало известно, что в Ярославле открылся масштабный форум профессиональной ориентации «Проектория», созданный по поручению президента России Владимира Путина.