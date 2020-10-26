Возможное время работы общепита в Приморье продлено до полуночи

Правительство Приморского края приняло решение о продлении возможного времени работы заведений общепита до полуночи.

«Мы провели опросы среди глав муниципальных образований, рестораторов, предпринимателей и решили внести корректировки в решение оперативного штаба, чтобы допустить работу заведений общепита до 24:00», — цитирует сайт правительства региона губернатора Олега Кожемяко.

Он отметил, что деятельность предприятий быстрого питания также необходимо взять на контроль.

Также рассматривается вопрос о допустимости работы ресторанов и кафе на вынос после полуночи.

Ранее в Приморье приняли решение об ограничении работы баров, ресторанов и ночных клубов в регионе до 23:00.