Работу баров и ресторанов в Приморье ограничат до 23:00

Правительство Приморья приняло решение об ограничении работы баров, ресторанов и ночных клубов в регионе до 23:00.

«Время работы предприятий общественного питания ограничат до 23:00, чтобы предотвратить случаи нарушения социальной дистанции», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что в этот период в данных заведениях в основном находятся люди, возраст которых от 30 до 40 лет.

Также сообщается, что в местах общепита нарушение социальной дистанции фиксируется регулярно.

Ранее руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что в девяти муниципалитетах Приморского края эпидпорог по ОРВИ превышен более чем на 15%.