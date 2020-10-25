Путин рассказал о своих отношениях с Лужковым

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Президент России Владимир Путин рассказал об официальных и доверительных отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Путин рассказал о своих отношениях с Лужковым
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист напомнил о словах американского президента Дональда Трампа о том, что «Путин дружил с Лужковым».

«Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране, и я к нему так и относился — с уважением. У нас отношения были официальные, но, конечно, весьма доверительные», — сказал президент России.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

В феврале 2020 года Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова.

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