Путин рассказал о своих отношениях с Лужковым

Президент России Владимир Путин рассказал об официальных и доверительных отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист напомнил о словах американского президента Дональда Трампа о том, что «Путин дружил с Лужковым».

«Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране, и я к нему так и относился — с уважением. У нас отношения были официальные, но, конечно, весьма доверительные», — сказал президент России.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

В феврале 2020 года Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова.