Три человека пострадали в ДТП в Приморье

Три человека получили травмы в результате столкновения трёх машин в Приморье.

Об этом сообщает управление МВД по региону.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 26-летний водитель автомобиля Honda Spike, двигаясь по улице Маковского в направлении бухты Шамора, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Toyota Aqua, после чего — с Toyota Noah», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали водитель машины Honda Spike, 19-летний пассажир Aqua и 19-летний водитель Aqua.

«Признаков опьянения у водителя, спровоцировавшего ДТП, не установлено... В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, пострадали пять человек.