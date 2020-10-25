Мясников отреагировал на критику Жириновского

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Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников отреагировал на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского «лишить его диплома врача» из-за заявлений об отсутствии необходимости закрывать международные границы в условиях пандемии.
Мясников отреагировал на критику Жириновского
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как отметил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда», «во всём мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят», а Мясников «вот такое говорит».

«Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять», — сказал политик.

Мясников, в свою очередь, отметил, что «искренне уважает Владимира Вольфовича».

«Я понимал, что, выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство Владимира Жириновского. Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы», — написал он в своём Telegram-канале.

24 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что не планируют рекомендовать повторно закрывать границы России с иностранными государствами на фоне пандемии.

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