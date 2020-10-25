Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Иркутской области

Междугородний пассажирский автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге «Вилюй» в Иркутской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В районе 412-го км федеральной автодороги «Вилюй» произошло опрокидывание пассажирского автобуса Neoplan, двигающегося по маршруту Иркутск — Усть-Кут», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в момент происшествия в автобусе находились 29 человек, из них двое были водителями.

«По последней информации, в ДТП с автобусом имеется один пострадавший — 64-летний пассажир», — добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса и троллейбуса в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадали две женщины.