При столкновении автобуса и троллейбуса в Петербурге пострадали двое
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
«Около 09:50 в Приморском районе города на проспекте Королёва у дома 44, корпус 1, произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и троллейбуса. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, женщины», — говорится в сообщении.
Одна пассажирка госпитализирована, вторая отказалась от госпитализации.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области грузовик сбил пешехода и опрокинулся.