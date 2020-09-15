При столкновении автобуса и троллейбуса в Петербурге пострадали двое

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При столкновении автобуса и троллейбуса в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадали две женщины.
При столкновении автобуса и троллейбуса в Петербурге пострадали двое
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«Около 09:50 в Приморском районе города на проспекте Королёва у дома 44, корпус 1, произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и троллейбуса. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, женщины», — говорится в сообщении.

Одна пассажирка госпитализирована, вторая отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области грузовик сбил пешехода и опрокинулся.

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