При столкновении автобуса и троллейбуса в Петербурге пострадали двое

При столкновении автобуса и троллейбуса в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадали две женщины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

«Около 09:50 в Приморском районе города на проспекте Королёва у дома 44, корпус 1, произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и троллейбуса. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса, женщины», — говорится в сообщении.

Одна пассажирка госпитализирована, вторая отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области грузовик сбил пешехода и опрокинулся.