В Ленинградской области грузовик сбил пешехода и опрокинулся

В Ленинградской области грузовик Scania сбил пешехода и опрокинулся. В результате ДТП произошёл разлив мазута, который перевозил автомобиль.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась примерно в 20:30 мск на 58-м км автодороги А-180 «Нарва».

«Автомобиль Scania под управлением водителя-мужчины совершил наезд на пешехода. Уклоняясь от наезда, автомобиль завалился на правый бок, и произошло вытекание мазута на проезжую часть», — указывается в заявлении.

Отмечается, что пешеход погиб на месте происшествия, а водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС.

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