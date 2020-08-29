В Чувашии четыре человека погибли в ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на 89-м км автодороги Цивильск — Ульяновск.
«По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF», — заявили в МВД.
Погибли молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет, ехавшие в легковом автомобиле.
Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.