В Чувашии четыре человека погибли в ДТП

В Батыревском районе Чувашии трое мужчин и девушка погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 89-м км автодороги Цивильск — Ульяновск.

«По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF», — заявили в МВД.

Погибли молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет, ехавшие в легковом автомобиле.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.