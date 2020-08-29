В Чувашии четыре человека погибли в ДТП

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В Батыревском районе Чувашии трое мужчин и девушка погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей.
В Чувашии четыре человека погибли в ДТП
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 89-м км автодороги Цивильск — Ульяновск.

«По предварительным данным, водитель автомашины Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF», — заявили в МВД.

Погибли молодые люди в возрасте от 20 до 23 лет, ехавшие в легковом автомобиле.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал о причинах ДТП в России.

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