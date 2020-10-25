Жильцы затопленных после циклона домов на Сахалине получат компенсации

Жильцы домов, подтопленных в результате циклона на Сахалине, получат денежную компенсацию, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

«Из муниципального бюджета жители затопленных домов получат по 10 тыс. рублей на человека — до 50 тыс. рублей на семью. Смирныховцам, чьё имущество пострадало незначительно, выплатят по 5 тыс. рублей на человека», — написал глава региона.

Губернатор уточнил, что многодетные и малоимущие семьи получат дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета по линии Министерства социальной защиты.

Кроме того, сообщил Лимаренко, всем пострадавшим будет организована просушка помещений, специалисты уже приступили к откачке воды.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщила, что после циклона на Сахалине 34 дома оказались подтопленными.