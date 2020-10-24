На Сахалине в результате циклона подтопило 34 дома

После циклона на Сахалине 34 дома оказались подтопленными, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В Смирныховском районе в результате подъёма уровня рек Побединка и Орловка количество подтопленных домов в селе Победино и посёлке Смирных увеличилось до 32», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в области подтоплены 34 частных жилых дома и два дачных участка.

Два дома и два участка подтоплены в Южно-Сахалинске в результате подъёма реки Владимировки.

Ранее синоптики «Примпогоды» рассказали, что циклон принесёт снег в центральные и восточные районы Приморского края. В отдельных районах возможна метель.