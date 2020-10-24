На Сахалине в результате циклона подтопило 34 дома
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«В Смирныховском районе в результате подъёма уровня рек Побединка и Орловка количество подтопленных домов в селе Победино и посёлке Смирных увеличилось до 32», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в области подтоплены 34 частных жилых дома и два дачных участка.
Два дома и два участка подтоплены в Южно-Сахалинске в результате подъёма реки Владимировки.
Ранее синоптики «Примпогоды» рассказали, что циклон принесёт снег в центральные и восточные районы Приморского края. В отдельных районах возможна метель.