На Сахалине в результате циклона подтопило 34 дома

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После циклона на Сахалине 34 дома оказались подтопленными, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
На Сахалине в результате циклона подтопило 34 дома
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«В Смирныховском районе в результате подъёма уровня рек Побединка и Орловка количество подтопленных домов в селе Победино и посёлке Смирных увеличилось до 32», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в области подтоплены 34 частных жилых дома и два дачных участка.

Два дома и два участка подтоплены в Южно-Сахалинске в результате подъёма реки Владимировки.

Ранее синоптики «Примпогоды» рассказали, что циклон принесёт снег в центральные и восточные районы Приморского края. В отдельных районах возможна метель.

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