Подводная лодка «Волхов» вошла в состав Военно-морского флота России

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Российская подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» вошла в состав Военно-морского флота.
Подводная лодка «Волхов» вошла в состав Военно-морского флота России
  • © ВМФ

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

«Торжественная церемония подъёма на подводной лодке Андреевского флага и включения её в состав Военно-морского флота состоялась», — сказали там.

«Волхов» — это вторая подводная лодка в серии из шести кораблей, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России.

В августе атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.

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