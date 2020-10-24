Подводная лодка «Волхов» вошла в состав Военно-морского флота России
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».
«Торжественная церемония подъёма на подводной лодке Андреевского флага и включения её в состав Военно-морского флота состоялась», — сказали там.
«Волхов» — это вторая подводная лодка в серии из шести кораблей, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России.
В августе атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.