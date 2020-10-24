Подводная лодка «Волхов» вошла в состав Военно-морского флота России

Российская подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» вошла в состав Военно-морского флота.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

«Торжественная церемония подъёма на подводной лодке Андреевского флага и включения её в состав Военно-морского флота состоялась», — сказали там.

«Волхов» — это вторая подводная лодка в серии из шести кораблей, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России.

В августе атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.