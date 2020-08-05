Подлодка «Вепрь» после ремонта вернулась в состав ВМФ России

Атомная подлодка проекта 971 «Вепрь» вернулась в состав Военно-морского флота России после проведённого ремонта.

«В интересах Военно-морского флота поставлены... одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка (проект 971 «Вепрь»)», — приводит РИА Новости слова замминистра обороны России Алексея Криворучко.

Он также напомнил, что в этом году флот получил первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный крейсер проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир».

Ранее сообщалось, что большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией провели учения в Японском море.