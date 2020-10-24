В Минобороны изучают новые средства спасения военных лётчиков

В Минобороны прорабатывают вопросы принятия на вооружение новых средств спасения для лётных составов. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

РИА Новости

«В Министерстве обороны России (обсуждаются. — RT) вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты лётного состава», — приводит ТАСС заявление. Отмечается, что среди перспективных образцов называются скрытая система поиска и спасения экипажей, терпящих бедствие, индивидуальные лётные костюмы, средства бронезащиты членов экипажей вертолётов армейской авиации, а также носимый аварийный запас. Ранее главком Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал о новинках вооружения и техники, поступающих в войска.