В Минобороны изучают новые средства спасения военных лётчиков

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В Минобороны прорабатывают вопросы принятия на вооружение новых средств спасения для лётных составов. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
В Минобороны изучают новые средства спасения военных лётчиков
  • РИА Новости

«В Министерстве обороны России (обсуждаются. — RT) вопросы принятия на вооружение новых образцов средств спасения и индивидуальной защиты лётного состава», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что среди перспективных образцов называются скрытая система поиска и спасения экипажей, терпящих бедствие, индивидуальные лётные костюмы, средства бронезащиты членов экипажей вертолётов армейской авиации, а также носимый аварийный запас.

Ранее главком Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал о новинках вооружения и техники, поступающих в войска.

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