Главком сухопутными войсками рассказал о переоснащении армии

Главком Сухопутными войсками России Олег Салюков рассказал о новинках вооружения и техники, поступающих в войска.

«В этом году в соединения и воинские части сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Так, для войск ПВО сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук-МЗ», которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». В реактивные соединения поступают реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и с расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества», — рассказал он в беседе с «Российской газетой».

Салюков также отметил, что для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищённые автомобили «Тайфун-К».

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортёры БТР-82А.

Ранее сообщалось, что в России прошли испытания пассивного экзоскелета для нужд вооружённых сил страны.