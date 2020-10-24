СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
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«Погибли 37-летняя женщина, её дети пяти, шести, девяти лет и полуторамесячный ребёнок. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Инцидент произошёл в частном доме в Намском районе.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание греющего кабеля канализации.