СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Якутии

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Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в результате пожара в жилом доме в селе Крест-Кытыл.
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Погибли 37-летняя женщина, её дети пяти, шести, девяти лет и полуторамесячный ребёнок. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Инцидент произошёл в частном доме в Намском районе.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание греющего кабеля канализации.

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