В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
- РИА Новости
«Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В ведомстве также отметили, что с родственниками погибших работают психологи РСЧС.
Ранее в Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья из трёх человек.