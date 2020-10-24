В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

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Пожар произошёл в частном доме в Намском районе Якутии. Погибли женщина и четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек
  • РИА Новости

«Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ведомстве также отметили, что с родственниками погибших работают психологи РСЧС.

Ранее в Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья из трёх человек.

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