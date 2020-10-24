Минобороны России развернёт в Южной Осетии госпиталь на 150 койко-мест

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Минобороны России перебрасывает в Южную Осетию мобильный многопрофильный госпиталь для оказания медпомощи в лечении коронавируса, сообщили в российском военном ведомстве.
Минобороны России развернёт в Южной Осетии госпиталь на 150 койко-мест
  • РИА Новости
  • © :Министерство обороны РФ

«Министерство обороны России перебрасывает мобильный многопрофильный госпиталь на 150 койко-мест в целях оказания медицинской помощи в лечении коронавирусной инфекции населению Республики Южная Осетия», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в составе полевого медицинского подразделения 133 военнослужащих и 37 единиц специальной военной техники. 

Подчёркивается, что госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что по просьбе Абхазии в Сухуме будет развёрнут мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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