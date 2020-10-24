Альпинистка пропала на северном склоне Эльбруса

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Спасатели ищут пропавшую на северном склоне горы Эльбрус 30-летнюю альпинистку, сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Альпинистка пропала на северном склоне Эльбруса
  • globallookpress.com

«Поиски 30-летней участницы восхождения в районе скал Ленца на высоте 4200 метров над уровнем моря, визуальное обследование ледника Микельчиран, продолжавшиеся в течение суток 21 октября, результатов не дали. 22 октября обследование склонов проводились с вертолёта. Продолжаются наземные поиски пропавшей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 24 октября в 7:30 поисковые работы будут возобновлены.

По данным ведомства, группа кубанских альпинистов из 16 человек, включая трёх гидов, начала восхождение на восточную вершину 18 октября.

Ранее спасатели нашли тело одного из двух пропавших в горах Алтая участников группы, которые вели учёт диких животных.

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