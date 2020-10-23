Собянин рассказал о ситуации с койками для пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о ситуации с койками для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

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РИА Новости

«На сегодняшний день открыто достаточно дополнительных коек, специально специализированных под COVID-19, с 50%-ным запасом», — заявил он. Ранее Собянин заявил, что распространение COVID-19 в Москве замедляется. Согласно данным на 23 октября, в Москве за сутки выявили 5478 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2779 человек, умерли 62 пациента с COVID-19. Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.