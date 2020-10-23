Корабль противоминной обороны ЧФ «Иван Антонов» провёл учения с отрядом больших десантных кораблей

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Корабль противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» принял участие в учениях с отрядом больших десантных кораблей.
Корабль противоминной обороны ЧФ «Иван Антонов» провёл учения с отрядом больших десантных кораблей
  • © Пресс-служба ВМФ

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипаж «Ивана Антонова» отработал задачи по проведению противоминной разведки и проделыванию прохода в минных заграждениях условного противника.

На втором этапе манёвров большие десантные корабли форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе. Затем расчёты артиллерийских боевых частей провели стрельбы по макетам плавающих мин.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что лётчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае.

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