Корабль противоминной обороны ЧФ «Иван Антонов» провёл учения с отрядом больших десантных кораблей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экипаж «Ивана Антонова» отработал задачи по проведению противоминной разведки и проделыванию прохода в минных заграждениях условного противника.
На втором этапе манёвров большие десантные корабли форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе. Затем расчёты артиллерийских боевых частей провели стрельбы по макетам плавающих мин.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что лётчики ЮВО провели учения в Краснодарском крае.