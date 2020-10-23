Медсестра из Петербурга прокомментировала получение награды за борьбу с COVID-19

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Петербургская медсестра Екатерина Миронова прокомментировала получение правительственной награды за борьбу с COVID-19.
Медсестра из Петербурга прокомментировала получение награды за борьбу с COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает НТВ.

И. о. старшей медсестры отделения урологии Александровской больницы, с начала пандемии перепрофилированной для пациентов с коронавирусом, удостоена медали Луки Крымского.

«Изначально я работаю в урологическом отделении перевязочной медсестрой. И в момент пандемии пришлось надеть СИЗы и организовывать работу в «красной зоне», потому что это надо было делать», — заявила она.

Самой важной наградой она считает выздоровление тяжёлых пациентов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге продлили выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

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