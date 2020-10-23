Пермский аграрный университет переводит студентов на удалёнку

Пермский аграрно-технологический университет имени Прянишникова (ПГАТУ) переводит учащихся на дистанционное обучение.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на приказ и. о. ректора Алексея Андреева.

«Организовать образовательный процесс на период с 26 октября по 8 ноября для обучающихся всех курсов очной формы обучения преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

С 9 ноября студенты продолжат обучение в смешанной форме.

Студенты очно-заочной и заочной форм переходят на удалёнку с 26 октября до особого распоряжения.

Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с НСН рассказал о дистанционной учёбе в вузе.