Пермский аграрный университет переводит студентов на удалёнку
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на приказ и. о. ректора Алексея Андреева.
«Организовать образовательный процесс на период с 26 октября по 8 ноября для обучающихся всех курсов очной формы обучения преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.
С 9 ноября студенты продолжат обучение в смешанной форме.
Студенты очно-заочной и заочной форм переходят на удалёнку с 26 октября до особого распоряжения.
Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с НСН рассказал о дистанционной учёбе в вузе.