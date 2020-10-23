Отделы ГИБДД Москвы по регистрации машин перейдут на работу без выходных

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В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили о переходе регистрационных подразделений на график приёма граждан без выходных.
Отделы ГИБДД Москвы по регистрации машин перейдут на работу без выходных
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «в связи с наличием определённых трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приёма населения в столичной Госавтоинспекции».

«Приём граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно без выходных дней», — говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с URA.RU прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз цен на ТО.

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