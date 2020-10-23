Отделы ГИБДД Москвы по регистрации машин перейдут на работу без выходных
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что «в связи с наличием определённых трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приёма населения в столичной Госавтоинспекции».
«Приём граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно без выходных дней», — говорится в сообщении.
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