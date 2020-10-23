Собянин заявил о жалобах на невыполнение требований об удалёнке

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удалёнку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска».
Собянин заявил о жалобах на невыполнение требований об удалёнке
  • РИА Новости

«Это очень важно — выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удалёнке», — цитирует РИА Новости Собянина.

Мэр отметил, что «только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно».

Он пояснил, что это связано с тем, что «большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания, они находятся в явной группе риска».

«Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удалёнку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть», — добавил Собянин.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число россиян, перешедших на удалённую работу.

Портал «Юга.ру» писал, что в оперштабе Республики Адыгея по борьбе с коронавирусом потребовали от работодателей в регионе перевести на дистанционную работу не менее 25% сотрудников.

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