Собянин заявил о жалобах на невыполнение требований об удалёнке

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удалёнку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска».

«Это очень важно — выполнять требования, чтобы мы работников, которые старше 65 лет, которые болеют хроническими заболеваниями, оберегли от заражения, обеспечили работу на удалёнке», — цитирует РИА Новости Собянина.

Мэр отметил, что «только в крайнем случае, когда есть нужда на предприятиях в этих работниках, сохранять на трудовом месте, но при этом обеспечивать тоже безопасность, это очень важно».

Он пояснил, что это связано с тем, что «большинство тяжело болеющих коронавирусом — это люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания, они находятся в явной группе риска».

«Но вообще много жалоб на то, что не все руководители соблюдают эти требования, не переводят на удалёнку тех людей, которые находятся в первую очередь в зоне риска. И это, конечно, наша совместная работа должна быть», — добавил Собянин.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число россиян, перешедших на удалённую работу.

Портал «Юга.ру» писал, что в оперштабе Республики Адыгея по борьбе с коронавирусом потребовали от работодателей в регионе перевести на дистанционную работу не менее 25% сотрудников.